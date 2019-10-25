Кремль: никто не планирует отрубать связь для борьбы с телефонным терроризмом

Кремль назвал «гипертрофированным подходом» подачу информации о планах ФСБ на полгода отключать связь со странами, откуда будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто никакую связь не отрубает. Здесь излюбленный гипертрофированный подход иногда в информационных потоках. Никто пока никакие страны не отрубает. Об этом речи не идет»,— сказал господин Песков.

По его словам, вопрос о борьбе с телефонным терроризмом обсуждается на разных уровнях. Пресс-секретарь также отметил необходимость мер для борьбы с этим явлением. «Давайте вспомним сообщения об эвакуации, об освобождении зданий, о проверках, о направленных туда всяких силах и средствах. Это все стоит денег, и государство это все оплачивает»,— сказал господин Песков.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что ФСБ может получить право на 180 дней блокировать трафик в направлении определенных стран, если с их территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах. Такой возможностью службу может наделить законопроект, который разработан по поручению Совета безопасности России.

О том, возможно ли бороться с ложными сообщениями о минировании,— в публикации “Ъ FM”.