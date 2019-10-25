ФССП может потратить 4,7 млн руб. на дубинки-электрошокеры

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может потратить 4,7 млн руб. на дистанционные дубинки-электрошокеры. Исполнителю предстоит изготовить 323 такие дубинки. Документация размещена на официальном портале госзакупок, первым на тендер обратило внимание «МБХ медиа».

В характеристиках товара говорится, что он предназначен для защиты «от нападения правонарушителей», на которых он будет воздействовать «сериями коротких электрических разрядов тока высокого напряжения» как при непосредственном контакте, так и удаленно. Конструктивно товар должен быть выполнен в форме дубинки, а спереди должны быть расположены электроды с защитными лепестками и «антивыхватыватель». Дистанционный удар будет обеспечивать электрический картридж.

Больше всего таких шокеров планируется поставить в Москву и Краснодарский край — 49 и 50 соответственно. Также устройства получат управления по Московской области (8), по Санкт-Петербургу (40), по Нижегородской области (15), по Самарской области (41), по Саратовской области (40), по Ставропольскому краю (12), по Челябинской области (39) и по Новосибирской области (29). Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 октября, аукцион пройдет 31 октября.