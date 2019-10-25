Ущипните меня

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает, что такое tweakments-процедуры и где их искать в Москве.
В косметологии новый виток: все увлеклись tweakments (от английского «tweak» — «щипать»). Неологизм образован от слова «treatments» — «уход, лечение». Тренд сформировался благодаря запросу на натуральность, молодость — и все это чтобы быстро и без длительной реабилитации, как в случае с пластической хирургией. Это подтверждает статистика Британской ассоциации эстетических пластических хирургов (BAPPS): число косметических операций (то есть ринопластика, блефаропластика и прочее) сократилось на 40% в прошлом году. Новейшие косметические формулы и передовые аппаратные технологии позволяют восполнять объемы лица, менять форму носа, подтягивать контур, сохраняя черты лица максимально естественными. Например, в списке tweakments-процедур — менее «концентрированный» ботокс baby botox, Profhilo вместо филлеров, Ultherapy вместо блефаропластики и подтяжки лица.
В столичных салонах красоты и медицинских центрах держат руку на пульсе последних веяний косметологии и поддерживают тенденцию на естественное омоложение.
Центр здоровья и красоты «Белый сад»
В меню центра в отеле «Метрополь» есть уходы, выполняющиеся на косметике немецкого бренда KOKO, в ассортименте которого 42 состава, поэтому косметолог без труда подберет индивидуальный продукт. Более того, все можно комбинировать между собой. Сам уход «Корнеотерапия KOKO» стандартный многоэтапный: очищение, массаж по эмульсии, нанесение альгинатной маски. Эмульсии по структуре напоминают липидный барьер кожи, а активные компоненты находятся в липосомах (то есть имеют очень маленькую молекулу и способны быстро и глубоко проникать в кожу), поэтому такой уход особенно актуален перед началом зимних холодов. Процедура в первую очередь восстанавливает роговой слой кожи, укрепляет защитный барьер. Забота о микробиоме кожи — еще один глобальный тренд бьюти-индустрии.
Стоимость: 15 000 руб.
Клиника Kraftway
Программы ухода за кожей на основе космецевтических средств Meillume разработали канадские ученые совместно с американскими пластическими хирургами. В основе процедур — ягодные и фруктовые пилинги, похожие на варенье из-за мякоти в составе, нанесение сыворотки при помощи ультразвука, создание индивидуальной маски в шейкере и в завершение массаж. Пилинг не требует реабилитации, кожа после него не шелушится. Можно сделать акцент на детоксикацию, профилактику старения или обновление кожи, а также скорректировать индивидуальные особенности кожи: акне, розацеа, купероз, расширенные поры, излишную жирность и другие.
Стоимость: 9 900 руб.
Beauty SPA by World Class
Наглядный пример tweakment-процедуры — это инъекции Novacutan, препарата, который нацелен на корректировку последствий преждевременного эндогенного (заложенного ДНК) и экзогенного (воздействие внешних факторов) типов старения. Сделать их можно в World Class в Жуковке и Павлово. Состав препарата отличается в зависимости от возраста пациента. Такие инъекции направлены на улучшение качества кожи. В основе — гиалуроновая кислота с чистыми аминокислотами. После инъекций по типу биоревитализации врач наносит на кожу успокаивающий гель.
Для полноценного оздоровления процедуру можно совмещать с ксеноновыми ингаляциями, которые помогают при депрессивных и тревожных состояниях, панических атаках. Аппарат установлен в World Class в Жуковке. Разработчиками стали два брата ученых, кандидаты технических наук Александр и Сергей Потаповы, окончившие МГТУ им. Н. Э. Баумана. Терапия длится 15 минут и представляет собой ингаляции ксенона (15–20% в среднем) с кислородом.
Стоимость: от 19 750 руб. Novacutan, 10 000 руб. ксеноновые ингаляции
Encore Spa
В основе процедуры «Микромассаж Ionto» — ультразвук. Его воздействие никак не ощущается: косметолог лишь водит по массажным линиям лица специальными металлическими аппликаторами. Главное отличие аппарата в том, что он комбинирует разные ультразвуковые волны (1, 3 и 10 МГц) со скоростью до 1000 раз в секунду. Таким образом, воздействие оказывается как на кожу, так и на более глубокие слои — эпидермис и дерму. После одного сеанса можно значительно улучшить тонус кожи, убрать отеки и мелкие морщины. Курс можно проводить вместе с пилингом.
Стоимость: от 3 500 руб.
Салон красоты «Мильфей», «Сити»
Эффективность процедуры «Фотоомоложение BBL» доказана исследованием Стэнфордского университета. Применение BBL не просто оказывает лифтинговое воздействие на кожу, а может изменить экспрессию генов, связанных с процессом старения. Благодаря охлаждающей насадке процедура переносится комфортно, а длится не более 10 минут. Сразу после нее могут возникнуть чувствительность, краснота и небольшой отек, который проходит через несколько часов. Процедура помогает скорректировать возрастные изменения, пигментацию, расширенные сосуды. Для устойчивого результата лучше провести несколько сеансов.
Стоимость: от 14 400 руб.
East Side Ostozhenka
Тут работают на универсальном аппарате GeneO+, среди главных функций которого оксигенация, отшелушивание, лифтинг, вибрационный массаж, RF-прогрев кожи для улучшения плотности кожи и ультразвук для лучшего проникновения кремов и сывороток.
После процедур заметны улучшение цвета лица, лифтинг и уплотнение кожи.
Стоимость: от 13 000 руб.