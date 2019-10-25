Ущипните меня

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает, что такое tweakments-процедуры и где их искать в Москве.



В косметологии новый виток: все увлеклись tweakments (от английского «tweak» — «щипать»). Неологизм образован от слова «treatments» — «уход, лечение». Тренд сформировался благодаря запросу на натуральность, молодость — и все это чтобы быстро и без длительной реабилитации, как в случае с пластической хирургией. Это подтверждает статистика Британской ассоциации эстетических пластических хирургов (BAPPS): число косметических операций (то есть ринопластика, блефаропластика и прочее) сократилось на 40% в прошлом году. Новейшие косметические формулы и передовые аппаратные технологии позволяют восполнять объемы лица, менять форму носа, подтягивать контур, сохраняя черты лица максимально естественными. Например, в списке tweakments-процедур — менее «концентрированный» ботокс baby botox, Profhilo вместо филлеров, Ultherapy вместо блефаропластики и подтяжки лица. В столичных салонах красоты и медицинских центрах держат руку на пульсе последних веяний косметологии и поддерживают тенденцию на естественное омоложение. Центр здоровья и красоты «Белый сад»



В меню центра в отеле «Метрополь» есть уходы, выполняющиеся на косметике немецкого бренда KOKO, в ассортименте которого 42 состава, поэтому косметолог без труда подберет индивидуальный продукт. Более того, все можно комбинировать между собой. Сам уход «Корнеотерапия KOKO» стандартный многоэтапный: очищение, массаж по эмульсии, нанесение альгинатной маски. Эмульсии по структуре напоминают липидный барьер кожи, а активные компоненты находятся в липосомах (то есть имеют очень маленькую молекулу и способны быстро и глубоко проникать в кожу), поэтому такой уход особенно актуален перед началом зимних холодов. Процедура в первую очередь восстанавливает роговой слой кожи, укрепляет защитный барьер. Забота о микробиоме кожи — еще один глобальный тренд бьюти-индустрии.

Стоимость: 15 000 руб.

Клиника Kraftway

Программы ухода за кожей на основе космецевтических средств Meillume разработали канадские ученые совместно с американскими пластическими хирургами. В основе процедур — ягодные и фруктовые пилинги, похожие на варенье из-за мякоти в составе, нанесение сыворотки при помощи ультразвука, создание индивидуальной маски в шейкере и в завершение массаж. Пилинг не требует реабилитации, кожа после него не шелушится. Можно сделать акцент на детоксикацию, профилактику старения или обновление кожи, а также скорректировать индивидуальные особенности кожи: акне, розацеа, купероз, расширенные поры, излишную жирность и другие.

Стоимость: 9 900 руб.

Beauty SPA by World Class