Для застройщиков жилья снижают ставки по кредитам

Банк ДОМ.РФ объявил о снижении до 7,5% годовых базовой ставки по проектному финансированию застройщиков—представителей малого и среднего предпринимательства в рамках программы Минэкономики России. По мере наполнения счетов эскроу ставка проектного финансирования в банке ДОМ.РФ может дополнительно снижаться вплоть до 0,01%. По программе застройщики могут оформить кредит на строительство многоквартирного дома на сумму до 2 млрд руб.

«Уже сегодня проектное финансирование является доступным для всех категорий застройщиков, включая представителей малого и среднего бизнеса». Спустя чуть более трех месяцев с момента перехода на новые правила финансирования застройщики, осуществляющие строительство 65% жилья, имеют опыт работы с проектным финансированием»,— прокомментировал снижение зампред правления банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.

Застройщики жилья вынуждены были перейти на эскроу-счета и проектное финансирование со стороны банков с 1 июля. Банки для привлечения девелоперов пытаются снизить ставки по проектному финансированию, как, например, это недавно сделал Сбербанк. Заместитель финансового директора ГК «Гранель» Мария Триандафилова считает, что снижение базовой ставки позволит значительно снизить кредитную нагрузку для небольших проектов. Как следствие, это послужит дополнительным стимулом для застройщиков, считает эксперт.

С начала года банк ДОМ.РФ одобрил заявки от застройщиков на проектное финансирование общим объемом 293 млрд руб. на строительство свыше 6,2 млн кв. м жилья.