КРСУ через суд добивается допэмиссии акций индустриального парка «Богословский»

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) подала апелляционную жалобу на решение свердловского арбитражного суда, который в конце августа заблокировал допэмиссию акций АО Управляющая компания индустриального парка «Богословский» на 455 млн руб. Против увеличения уставного капитала выступил акционер управляющей компании — ООО «Энергетические проекты — Краснотурьинск», которому принадлежат 33,3% акций в УК.

Напомним, в октябре 2018 года состоялось внеочередное собрание акционеров УК индустриального парка «Богословский», на котором два других акционера — КРСУ и ООО «Эпсилон» - проголосовали за увеличение уставного капитала управляющей компании на 455 млн рублей. Эти деньги выделили Фонд развития моногородов и бюджет Свердловской области на создание инженерно-транспортной инфраструктуры для резидентов парка. Дороги и сети были введены в эксплуатацию в 2017 году и переданы в собственность муниципального образования Краснотурьинск. В 2018 году принято решение увеличить уставный капитал УК индустриального парка «Богословский» с помощью этого имущества, оформив сделку через допэмиссию акций в пользу муниципалитета.

В суде представители ООО «Энергетические проекты – Краснотурьинск» (с 2016 года находится в стадии банкротства) сумели доказать, что внеочередное собрание акционеров состоялось без надлежащего уведомления истца и если бы он участвовал в собрании, то проголосовал против допэмиссии, которая существенно размывает его долю в уставном капитале УК индустриального парка «Богословский». Заседание по апелляционной жалобе КРСУ назначено на 20 ноября.

По мнению управляющего партнера юридической компании V&P LEGAL Юрия Воловикова, решение суда первой инстанции по данному спору обоснованно, поскольку опирается на положения Гражданского кодекса РФ о недействительности сделок. «Акционер, незаконно лишенный права участвовать в общем собрании, должен иметь возможность влиять на такие существенные управленческие решения органов АО, как увеличение уставного капитала, поскольку их результатом является изменение состава акционеров», — отмечает юрист.

Господин Воловиков считает, что налицо конфликт интересов, который может спровоцировать новый виток судебных разбирательств. В том числе, разбирательств, вытекающих из результатов нового годового собрания акционеров, с иском о понуждении к проведению которого в суд также ранее обращалась Корпорация развития Среднего Урала.