Ozon открыла в Казани сортировочный центр на 1,5 млн единиц товаров в месяц

Компания Ozon открыла в Казани сортировочный центр площадью 2 тыс. кв. м в арендованном корпусе ТЦ «Порт». Центр способен ежемесячно обрабатывать 1,5 млн единиц товаров и совершать 20 тыс. отправлений в сутки, пояснила «Ъ-Казань» заместитель гендиректора Ozon по развитию корпоративных отношений и связей с индустрией Мария Заикина.

По ее словам, товары хранятся в центре не более 24 часов, после чего распределяются по складам.

Сортировочный центр стал первым в России, который может отправлять товары, изготовленные самозанятыми. Ранее поставщиками могли выступать только юрлица.

Напомним, что в 2016 году Ozon открыла склад интернет-магазина в селе Столбище под Казанью. Его площадь превысила 3,5 тыс. кв. м, а объем инвестиций составил более 100 млн руб.

Александр Шакиров, "Ъ-Казань"