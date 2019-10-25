Региональные грунтовые дороги в Ленобласти отремонтируют по финской технологии

ГКУ «Ленавтодор» планирует с 2020 года приступить к применению нефтегравийного покрытия, которое широко используется в Финляндии для увеличения срока службы грунтовых и гравийных дорог региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, срок службы дорог с таким покрытием составляет до 15 лет. Его преимуществами являются также относительная бесшумность и меньшее число пыли. Особенность технологии заключается в поэтапной пропитке «подушки» из щебня специальной вяжущей эмульсией.

Экспериментальное покрытие было уложено в текущем году участке дороги «Мельничный ручей — Яблоновка — Приладожское» в Приозерском районе.

Добавим, что общая протяженность трасс без покрытия в Ленобласти составляет почти 4