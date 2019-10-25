«Сургутнефтегаз» поднялся на седьмое место по рыночной капитализации

«Сургутнефтегаз» занял седьмое место в рейтинге компаний России по рыночной капитализации, ее значения достигли 1,984 трлн руб. По данным Мосбиржи, капитализация компании составляет 1,677 трлн руб.

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» выросли до 50,4 руб., что произошло впервые с мая 2006 года. По данным на 11:18, одна акция стоит 47,9 руб., рост составляет более 9%.

О том, как акции «Сургутнефтегаза» вновь показывают аномальный рост, читайте в публикации “Ъ FM”.