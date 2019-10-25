АСВ заберет $4,2 млн от продажи жилья экс-совладелицы Внешпромбанка

Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать конкурсному управляющему $4,2 млн от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, сообщает РБК. Передача активов должна состояться за две недели, но для вывода денег из американской юрисдикции будет необходимо еще одно судебное решение.

Как говорится в решении суда, квартира Ларисы Маркус в Лондоне была продана за $5,25 млн, а средства от ее продажи переведены на банковский счет траста LM Trust в Нью-Йорке, где Маркус держала часть своих активов. $3 млн из суммы от продажи квартиры соуправляющий траста Илья Быков перевел на банковский счет 550 Park Avenue — фирмы, принадлежащей Маркус. Сейчас средства на этих счетах заморозил суд. Конкурсный управляющий занимается поиском активов Ларисы Маркус для их продажи и погашения долга в России. Основным претендентом на средства является Внешпромбанк.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году. Регулятор посчитал его санацию невозможной. Банк и его совладельца Георгия Беджамова признали банкротом. Следствие полагает, что в течение 2009–2015 годов бывшие собственники и руководство Внешпромбанка оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов вкладчиков, в результате чего похитили более 114 млрд руб. Георгий Беджамов объявлен в розыск и заочно арестован, он бежал за границу.

Сестру Георгия Беджамова бывшую совладелицу Внешпромбанка Ларису Маркус также признали банкротом. В мае 2017 года ее приговорили к девяти годам за хищение более чем 113,5 млрд руб., затем в августе Мосгорсуд снизил срок заключения Маркус до восьми лет и шести месяцев.

О развитии дела читайте в материале “Ъ” «Экс-банкиру отменили свидетельский статус».