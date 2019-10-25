Третий сотрудник ядерного центра в Сарове получил реальный срок за майнинг биткоинов

Саровский городской суд приговорил бывшего сотрудника ядерного центра в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима за попытку майнинга биткоинов на суперкомпьютере. Также он оштрафован на 200 тыс. руб., а в качестве дополнительного наказания ему запрещено занимать должности в сфере компьютерной деятельности сроком на два года.

Как соощбили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе суда, Андрей Рыбкин признан виновным по пяти преступлениям по ч. 1 ст. 274 («Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей»), ч. 2 ст.273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), и ч. 3,4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в 2018 году Андрей Рыбкин с еще двумя сотрудниками ядерного центра были задержаны за попытку майнинга криптовалюты. Ранее суд признал виновными бывшего начальника лаборатории ядерного центра Андрея Шатохина (получил условный срок) и Дениса Байкова (оштрафован).

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Ядерщиков майнит биткоин».

Анастасия Еремина