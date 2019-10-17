Второго сотрудника ядерного центра в Сарове осудили условно за майнинг на работе

Саровский городской суд вынес приговор в отношении второго сотрудника ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Шатохина, который в 2018 году вместе с двумя коллегами был задержан за попытку майнинга биткоинов на рабочем месте.

Как сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе суда, его приговорили к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года. Также ему назначили штраф в размере 250 тыс. руб. Всего в деле Андрея Шатохина пять эпизодов по ч. 1 ст. 274 («Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей»), ч. 2 ст.273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), и ч. 3,4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Приговор в законную силу не вступил.

Ранее суд признал виновным подельника Андрея Шатохина – Дениса Байкова. Он обязан выплатить 450 тыс. руб. штрафа. Дело третьего сотрудника ядерного центра Андрея Рыбкина еще рассматривается в суде.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Ядерщиков майнит биткоин».

Анастасия Еремина