Саровский суд оштрафовал сотрудника ядерного центра за попытку майнинга криптовалюты

Саровский горсуд вынес приговор Денису Байкову, одному из трех сотрудников ядерного центра (РФЯЦ-ФНИИЭФ), которые в 2018 году пытались намайнить биткоины на рабочем месте. Дела еще двоих – Андрея Рыбкина и Андрея Шатохина – были переданы в суд для рассмотрения дела по существу, сообщается на сайте суда. Дата заседаний еще не назначена.

Денису Байкову приговор огласили уже на втором заседании. Вероятно, он заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину. Его оштрафовали на 450 тыс. руб., пишут «РИА Новости» со ссылкой на Саровский горсуд. Он признан виновным по ч. 3 ст. 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и ч. 1 ст. 274 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей»).

Двух других сотрудников будут судить отдельно. Оба обвиняются по ч. 1 ст. 274, ч. 2 ст.273 (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), а также ч. 3,4 ст. 272 УК РФ. Однако в деле Андрея Рыбкина девять эпизодов, а в деле Андрея Шатохина – пять.

Напомним, о попытке сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ намайнить биткоины на рабочем месте стало известно в феврале 2018 года. Тогда сообщалось о двоих задержанных. Что именно им инкриминировали, было неизвестно.

Анастасия Еремина