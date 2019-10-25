РБК: Norwegian Air Shuttle договорился с ГСС о поставках 40 самолетов SSJ 100

Норвежский лоукостер Norwegian Air Shuttle заключил меморандум с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) о покупке 40 самолетов SSJ 100, полетах по транссибирскому маршруту и скидках на оплату таких полетов, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Согласно каталогу, средняя стоимости одного SSJ в 2018 году составляла $50,5 млн, таким образом, общая цена может доходить до $2 млрд.

Поставки самолетов компания планирует осуществить в два этапа. На первом этапе ГСС передаст в лизинг десять SSJ 100 для аргентинской «дочки» Norwegian Air, на втором — оставшиеся 30 для головной компании. Взамен лоукостер получит разрешение на полет по ранссибирскому маршруту и скидки на оплату за его использование. Что касается транссибирского маршрута, по нему выполняются рейсы из Европы в Азию: в Китай, Японию, Южную Корею, Индию и на Филиппины. Данный маршрут является кратчайшим путем из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию.

Позднее представитель Norwegian Air Shuttle в комментарии «Открытым медиа» уточнил, что компания не подписывали никаких обязывающих соглашений о покупке самолетов. В компании добавили, что встреча проходила в присутствии российских чиновников.

Напомним, согласно отчетности, в 2019 году ГСС продала всего один самолет. Выручка ГСС рухнула в 4,5 раза, до 6 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,5 раза. В 2018 году ГГС поставила 24 самолета SSJ. По данным газеты «Ведомости», в 2019 году компания должна поставить 15 новых SSJ 100, что означает снижение поставок на 30% по сравнению с прошлым годом.

О причинах падения выручки компании — в материале “Ъ” «Продажи SSJ ушли в пике».