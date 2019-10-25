В Ленобласти предложили ввести частичную компенсацию за реставрацию памятников

В правительстве Ленобласти разработают порядок предоставления компенсаций на реставрацию владельцам исторических объектов. Соответствующее поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам господина Дрозденко, необходимо помочь собственникам содержать памятники истории в надлежащем виде. Если компенсировать владельцам таких объектов возможность хотя бы 15% от затраченной суммы на ремонт, «тем самым мы простимулируем остальных владельцев следить за своими объектами достопримечательности»,— добавил губернатор.

Власти региона намерены внести поправки в закон о сохранении и реставрации памятников истории и культуры, предусматривающие компенсации владельцам 10-15% средств, затраченных на ремонт таких объектов.

Добавим что в Ленинградской области насчитывается 1,6 тыс. региональных памятников. 131 объект находится в собственности.