Александр фон Гумбольдт (1769–1859) — немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Иностранный почетный член Петербургской академии наук.

В 1829 году по приглашению Николая I совершил научную экспедицию в Россию. Император и министр финансов Егор Канкрин были заинтересованы в экспертной оценке платиновых месторождений на Урале.

В ходе экспедиции Гумбольдт преодолел почти 16 тыс. км, посетил Центральную Россию, Урал, Сибирь, побывал на Каспийском море.