Форум: планы и встречи До конца года рабочие группы «Петербургского диалога» ждет напряженная работа

27 октября — 3 ноября, Мюнхен, Эрланген, Берлин

Молодежные богословские встречи в рамках рабочей группы «Церкви в Европе»

14–16 ноября, Баден-Баден

Круглый стол рабочей группы с конкурсантами премии им. Петера Бёниша в рамках рабочей группы «СМИ»

20–24 ноября, Москва

I Германо-российский инклюзивный социальный форум «Здесь человек я, здесь могу им быть» при поддержке форума «Петербургский диалог» в рамках рабочей группы «Гражданское общество»

25–27 ноября, Берлин

Заседание рабочей группы «Гражданское общество»

25–27 ноября, Санкт-Петербург

Встреча участников подгрупп «Цифровой университет» и «Университет 2025» в рамках рабочей группы «Наука и образование»

25–27 ноября, Сочи

Заседание рабочей группы «СМИ» по теме «Культура как объединяющая сила Европы»

27–28 ноября, Сочи

Двусторонняя встреча издателей и редакторского состава газеты «Петербургский диалог»

27–29 ноября, Санкт-Петербург

Заседание рабочей группы «Экономика» по теме «Природоохранные технологии»

3–6 декабря, Томск

Русско-немецкий фестиваль актуального научного кино при поддержке форума «Петербургский диалог»

7 декабря, Томск

Science Slam при поддержке форума «Петербургский диалог» (совместно с Германо-российским форумом)

16–18 декабря, Берлин

Заседание рабочей группы «Мастерская будущего»