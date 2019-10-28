Форум: планы и встречи

27 октября — 3 ноября, Мюнхен, Эрланген, Берлин
Молодежные богословские встречи в рамках рабочей группы «Церкви в Европе»
14–16 ноября, Баден-Баден
Круглый стол рабочей группы с конкурсантами премии им. Петера Бёниша в рамках рабочей группы «СМИ»
20–24 ноября, Москва
I Германо-российский инклюзивный социальный форум «Здесь человек я, здесь могу им быть» при поддержке форума «Петербургский диалог» в рамках рабочей группы «Гражданское общество»
25–27 ноября, Берлин
Заседание рабочей группы «Гражданское общество»
25–27 ноября, Санкт-Петербург
Встреча участников подгрупп «Цифровой университет» и «Университет 2025» в рамках рабочей группы «Наука и образование»
25–27 ноября, Сочи
Заседание рабочей группы «СМИ» по теме «Культура как объединяющая сила Европы»
27–28 ноября, Сочи
Двусторонняя встреча издателей и редакторского состава газеты «Петербургский диалог»
27–29 ноября, Санкт-Петербург
Заседание рабочей группы «Экономика» по теме «Природоохранные технологии»
3–6 декабря, Томск
Русско-немецкий фестиваль актуального научного кино при поддержке форума «Петербургский диалог»
7 декабря, Томск
Science Slam при поддержке форума «Петербургский диалог» (совместно с Германо-российским форумом)
16–18 декабря, Берлин
Заседание рабочей группы «Мастерская будущего»
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