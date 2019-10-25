Лейкостим возвращается

Драмы в письмах



Весной 2013 года Минздрав РФ организовал горячую линию help@rosminzdrav.ru для взаимодействия с благотворительными организациями. С тех пор Русфонд переправляет на эту горячую линию письма тех людей, которым мы не можем помочь. Мы не можем помочь, если нас просят оплатить лечение детей в клиниках, с которыми мы не работаем, мы не помогаем взрослым людям — у нас фонд помощи детям. И мы не можем оплатить лекарства, которые обязано закупать государство. За весь период нашего общения с горячей линией Минздрава мы переслали туда 78 просьб о закупке лекарственных препаратов, ответ пришел на 62.

13 октября нам написала Татьяна К. из Саранска (Мордовия), мама одиннадцатилетней Софии К. Девочка страдает первичным иммунодефицитом и нейтропенией — врожденным нарушением иммунной и кроветворной систем. Организм ребенка не может бороться с бактериальными инфекциями, девочке положено регулярно вводить несколько жизненно важных лекарственных препаратов, в число которых входит лейкостим. Это иммуномодулятор, который помогает Софии восполнять клетки крови, отвечающие за борьбу с инфекциями, без этого лекарства жизнь ребенка находится в постоянной опасности.

Мама Софии написала нам, что раньше лейкостим для них закупали регулярно, а сейчас врачи отказались его выписывать, потому что лекарства нет в аптеках Мордовии. Когда будет, неизвестно: «сбой закупки». У семьи препарата осталось на один месяц, что делать дальше, Татьяна не знает, а врачи разводят руками.

В понедельник, 14 октября, мы переслали просьбу Татьяны в Минздрав РФ, а уже во вторник, 15 октября, ей позвонили из Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий министерства. Татьяне сообщили, что из Русфонда поступило ее обращение, и поинтересовались, что произошло. Когда Татьяна объяснила ситуацию, чиновница возмутилась: что, дескать, там у вас в Саранске вообще происходит, лекарство сравнительно недорогое и доступное, мордовский Минздрав обязан им обеспечивать. Потом заверила, что свяжется с местными медицинскими деятелями.

17 октября Татьяна пошла в поликлинику, где наблюдается София, и главный врач сказала, что лекарство будет закуплено. И, конечно, добавила, что поднимать вопрос до уровня Москвы маме не стоило.

18 октября рецепт на лейкостим был выписан, лекарство отправили в аптеку по месту жительства ребенка: шесть шприц-ампул — этого количества хватит до декабря. Маму заверили, что и в дальнейшем препарат будет в наличии.

Мы остаемся с Татьяной на связи и будем отслеживать ситуацию с лекарственным обеспечением Софии. Надеемся, что и Минздрав РФ тоже.

Кстати, ответ от Минздрава РФ на обращение Татьяны в Русфонд так и не поступил. Обидно, конечно, зато у Софии теперь есть лекарство, так что жить можно!

Всего с марта 2013 года мы отправили на горячую линию Минздрава 2008 просьб о помощи, получили 1337 ответов. 671 письмо осталось без ответа.

Александр Гранкин, координатор информационного отдела Русфонда