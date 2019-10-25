29,8 процента составила на 1 октября 2019 года доля облигаций федерального займа (ОФЗ) России, находящихся в собственности нерезидентов, сообщил вчера ЦБ. За сентябрь этот показатель вырос на 0,1 процентного пункта. Вложения нерезидентов в номинальном выражении к 1 октября выросли до 2,617 трлн руб. с 2,58 трлн руб. на 1 сентября. Своего максимума доля нерезидентов в российских гособлигациях достигла 1 апреля 2018 года — 34,5%. Затем, на фоне введения США новых антироссийских санкций, к началу 2019 года она опустилась до минимального уровня в 24,4%, после чего начала восстанавливаться на фоне роста объема всего рынка ОФЗ.