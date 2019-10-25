Вейпы выкурят позже

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию законопроект о возврате курилок в аэропорты. Ко второму чтению были учтены пожелания Минздрава: места для курения должны иметь непрозрачные стены. Депутаты-единороссы Сергей Неверов, Сергей Боярский и Андрей Исаев хотели с помощью поправок к этому законопроекту приравнять курительные смеси к сигаретам в части ограничения мест их употребления, но комитет решил, что поправки противоречат концепции законопроекта и должны рассматриваться отдельно. Автор другого законопроекта об ограничении курения электронных сигарет, вейпов, кальянов и смесей сенатор Валерий Рязанский заявил “Ъ”, что от своих намерений не откажется.

Курение на территории российских аэропортов запрещено с 1 июня 2013 года. Летом текущего года Дума одобрила в первом чтении законопроект Сергея Боярского о возвращении курилок. В пояснительной записке к документу говорилось, что эксплуатанты авиатранспортных узлов пришли к выводу о низкой эффективности запрета. В справке, предоставленной администрацией аэропорта Шереметьево, сообщалось о 27 жалобах от пассажиров на незаконное курение в туалетах и других помещениях за 2016 год. Инициатива не получила одобрения Минздрава и Роспотребнадзора, но позже Минздрав разработал свои рекомендации, в соответствии с которыми стены курилок должны быть непрозрачными, чтобы исключить рекламу курения. «А может быть, в прозрачности стен, наоборот, есть воспитательный момент?» — спросил на заседании комитета его председатель Дмитрий Морозов (ЕР), тут же добавил, что это шутка, и поправки были поддержаны.

Поправки Олега Нилова и Федота Тумусова (СР), предлагавших ввести плату за пользование курилками в аэропортах, комитет отклонил. Уже после заседания комитета один из его членов предложил Сергею Боярскому идею повышения цен на авиабилеты для курильщиков, однако тот не согласился с таким подходом.

Господа Неверов, Боярский и Исаев предлагали ко второму чтению приравнять бестабачные и нагревательные курительные изделия к сигаретам, распространив на них действующие ограничения.

«В наших поправках представлен широкий спектр альтернативных способов доставки никотина и бестабачных смесей в организм человека,— сказал “Ъ” Сергей Боярский.— Получается, что действующий закон распространяется непосредственно на сигареты, а это несправедливо по отношению к курильщикам, которые вынуждены, чтобы соблюсти требования закона, выходить на улицу, в то время как все эти дорогостоящие устройства можно использовать почти повсеместно. Наш законопроект приравнивает альтернативные способы доставки всего этого безобразия в организм человека к курению сигарет».

Члены комитета большинством голосов решили, что поправки господ Неверова, Боярского и Исаева противоречат концепции законопроекта, который направлен на послабление действующих запретов. «Я не хочу, чтобы нашему комитету делала замечание палата на пленарном заседании»,— сказал господин Морозов. «Мы попробуем эту поправку вынести на отдельное голосование на палате,— ответил господин Неверов.— И если представитель комитета, который будет докладывать, скажет, что данный законопроект будет приниматься в том формате, в концепции нашей поправки, то мы тогда ее снимем. А если не будет приниматься, то мы будем настаивать на ее принятии на отдельном голосовании Государственной думы».

«Тема (ограничения использования альтернативных способов доставки никотина.— “Ъ”), безусловно, важная и заслуживает скорейшего регулирования,— заявили “Ъ” в Минздраве.— Однако это необходимо делать в рамках другого, отдельного законопроекта. Такая необходимость связана с юридической процедурой по внесению поправок в рамках регламента Госдумы».

Отметим, на ближайшее время запланировано совещание авторов всех подобных законопроектов. Среди них, в частности, законопроект председателя комитета Совета федерации по социальной политике Валерия Рязанского, на который уже есть положительный отзыв правительства. Его комитет предложил взять за основу и доработать, а затем внести широкой межфракционной группой. Сенатор назвал решение комитета здравым. «Мы пока только собираемся ввести ограничения, а мир уже пошел дальше и задумался о запрете вейпов и других курительных устройств с непонятным содержанием,— сказал господин Рязанский “Ъ”.— Ведь уже есть и смерти, которые трудно объяснить. Нужно поставить этому заслон и ввести систему государственного регулирования».

Ксения Веретенникова