Банкиру добавили полмиллиарда

Совладельцу АО ­«Активкапитал банк» (АКБ, АК банк) Григорию Оганесяну в рамках дела о несостоятельности предъявили требования на сумму более полумиллиарда рублей. Из них более 360 млн руб. потребовал сам банк. Еще около 200 млн руб. господин Оганесян задолжал по расписке Михаилу Борисову, уже получившему статус кредитора. Заявление Активкапитал банка суд рассмотрит в ноябре. С иском о банкротстве банкира выступила Ольга Хенкина, которой акционер АКБ не вернул 135 млн руб., выданных также под расписку. Юристы расценивают действия кредиторов как попытку установить контроль над ходом банкротства.

Кредиторы арестованного в Москве совладельца Активкапитал банка Григория Оганесяна потребовали с него более 560 млн руб. Около 200 млн руб. банкир задолжал Михаилу Борисову. Судя по материалам дела на сайте суда, в марте 2018 года господин Оганесян взял на год под расписку $3,2 млн. По данным «СПАРК-Интерфакс», Михаил Борисов может являться владельцем и руководителем ООО «Вирнет». Основной вид деятельности компании связан с рекламой. Финансовая отчетность организации не опубликована. Суд признал наличие долга и включил господина Борисова в реестр кредиторов Григория Оганесяна. Более 360 млн руб. потребовал ранее подконтрольный господину Оганесяну Активкапитал банк. Судебное заседание по рассмотрению заявления банка назначено на 13 ноября. В начале финансовая организация заявляла сумму требований 25 млн руб. Требование ­рассматривается.

Иск о несостоятельности акционера АКБ из-за долга в размере 135 млн руб. в суд подала Ольга Хенкина. О госпоже Хенкиной в открытых источниках информации нет. В базе данных «СПАРК-Интерфакс» с такими именем и фамилией значится владелец и генеральный директор ООО «Вита», зарегистрированного в Московской области. Займ Григорию Оганесяну также был выдан под расписку в марте 2018 года. В конце того же месяца ЦБ РФ лишил Активкапитал банк лицензии на осуществление банковской деятельности. Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. По инициативе Банка России возбуждены уголовные дела в отношении неустановленного круга лиц по ч. 3 ст. 195, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. В мае того же года арбитражный суд признал банк банкротом и открыл конкурсное производство. По данным АСВ, в реестр требований кредиторов включено порядка 23 млрд руб. После проверок арбитражным управляющим в правоохранительные органы поданы заявления по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ.

• АО «АктивКапитал Банк» зарегистрировано в 1994 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами общества выступают известный самарский бизнесмен Алексей Леушкин (20,19%), Галина Оганесян (3,67%), Татьяна Оганесян (3,46%), Григорий Оганесян (8,19%), ООО «Волга» (10,81%) и ООО «Лира» (50,12%). Кредитная организация работала на территории Самарской, Московской, Магаданской областей, а также в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Несколько последних лет банк работал в ­убыток.

Управляющие АКБ в рамках дела о его несостоятельности в суде утверждали о мнимости сделки между Ольгой Хенкиной и акционером, но суд счел, что в деле имеются доказательства реальности договора. Ранее предпринимательница взыскала с банкира долг в Железнодорожном районном суде. В августе иск признали обоснованным и ввели реструктуризацию долгов. Финансовым управляющим назначили Максима Пекарского.

Как поясняют юристы, действия кредиторов похожи на попытки установить свой контроль над ходом дела о несостоятельности банкира. «Обычно управляет банкротством тот, у кого более 50% голосов в реестре кредиторов, то есть мажоритарный кредитор или альянс таких кредиторов. Если Активкапитал банк будет включен, то он станет таким кредитором. Однако в последние несколько лет вес голоса мажоритарного кредитора постоянно снижается, поскольку каждый кредитор вправе оспаривать сделки, требования других кредиторов и т.д.»,— говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий ­Клеточкин.

Как добавляет партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт, крупнейший кредитор вправе заключать мировые соглашения с должником даже помимо воли остальных кредиторов. «Рычагов управления процессом существенно больше, чем у кредитора-заявителя»,— подчеркивает юрист. По словам партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, в случае если реструктуризировать долг предпринимателя не удастся, основной кредитор вправе принять решение о продаже имущества должника.

Григорий Оганесян по решению Тверского районного суда Москвы до середины ноября находится под арестом. Совладельца АКБ подозревают в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.Ранее предприниматель участвовал в деле в качестве ­свидетеля.

Сабрина Самедова