ИКМО отфильтруют

Петербургский избирком на заседании вчера, 24 октября, решил признать неудовлетворительной работу 16 муниципальных избирательных комиссий. Он также подаст в суд иски, чтобы расформировать четыре из них. На протяжении заседания вносились предложения добавить в список для расформирования другие ИКМО, в частности «Черную речку», однако большинством голосов было решено этого не делать. Горизбирком также настоял на реформе и уже направил предложение в ЦИК, согласно которому ИКМО должны быть упразднены, а ТИК станет больше. Эксперты полагают, что это шаг вперед.

В число четырех избиркомов, которые предполагается расформировать, вошли «Екатерингофский», «Коломяги», «Семеновский» и «Сергиевское». Они допускали нарушения до выборов, а именно — не пускали кандидатов в ИКМО для подачи документов, незаконно отказывали им в регистрации; также имели место нарушения во время выборов, при подсчете и пересчете голосов.

Член Горизбиркома с правом решающего голоса Ольга Покровская предлагала также подать иск на расформирование ИКМО «Черная речка». Именно эта комиссия не исполнила решение суда о регистрации кандидата Павла Чупрунова, в результате чего он незаконно не был включен в бюллетени. Член ЦИК Евгений Шевченко, присутствовавший на заседании, обратил особое внимание на данное заявление. Однако за эту поправку проголосовали только Екатерина Фесик и сама госпожа Покровская.

«Все воевавшие против честных и конкурентных выборов в МО "Черная речка", начиная от Антона Рыбникова, который провоцировал нас на драку в очередях,— сейчас он стал главой МА "Аптекарский остров", и заканчивая Михаилом Доброхотовым, который хвастался мне еще до избрания, что станет главой МА "Черная речка", получили от Вячеслава Макарова свой заслуженный кусок мяса. Видимо, в СПбИК смелые и порядочные остались лишь Екатерина Фесик и Ольга Покровская. Виктору Миненко и его ручной комиссии чего-то не хватает, чтобы признать тот беспредел, что творился в вотчине Макарова»,— заявил господин Чупрунов.

Муниципальный округ «Черная речка» является избирательным округом спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. По данным СМИ, ему также подконтрольны все ИКМО Петроградской стороны. «Это одна из территорий, которые неприкасаемы»,— отметила госпожа Покровская.

Она также обращала внимание на ИКМО «Чкаловское» (тоже считается территорией господина Макарова). Там комиссия принимала незаконные решения, чтобы соперники независимых кандидатов могли снять оппонентов с выборов через суд. Даже в список комиссий, работу которых следует признать неудовлетворительной, их не включили.

Глава юридического управления Горизбиркома Олег Зацепа заявил, что с другими муниципалитетами вопросы будут решаться отдельно — «после изучения судебных перспектив».

В «неудовлетворительный список» вошли 16 ИКМО, включая те четыре, которые должны быть расформированы. Остальные – ИКМО «Сосновское», «Академическое», «Ржевка», «Московская застава», «Владимирский округ», «Лисий Нос», «Георгиевское», «Шушары», МО № 72, «Озеро Долгое», «Коломна» и «Финляндский округ», который был включен в последний момент поправкой Екатерины Фесик. Там комиссия не стала проводить жеребьевку между кандидатами от «Справедливой России» и «Единой России», набравшими одинаковое количество голосов, а просто отдала мандат второму. В изначальном проекте решения было предложено признать неудовлетворительной работу ТИК № 22, осуществлявшей полномочия ИКМО «Сампсониевское», однако потом ее исключили. Как заявили в Горизбиркоме, с ТИК будут разбираться отдельно.

Также на заседании была анонсирована реформа, согласно которой муниципальные избирательные комиссии будут упразднены, а их место займут территориальные избиркомы, число которых будет увеличено. Письмо с обоснованием данной реформы направили в Центризбирком.

По мнению политолога и доцента кафедры политической психологии СПбГУ Александра Конфисахора, если изменения вступят в силу, то это шаг вперед. «Это покажет, что еще не все потеряно, и какие-то беспредельные нарушения будут сглажены, так как на ТИК Горизбирком имеет большее влияние»,— полагает эксперт.

Согласно отчету петербургского избиркома около пяти тысяч жалоб на муниципальные выборы поступили до дня голосования, а после него еще полторы тысячи. На рассмотрении в судах находятся 220 исковых заявлений, также 1333 жалобы поступили в ЦИК, представитель которого Евгений Шевченко назвал эти цифры «беспрецедентными». Ранее ЦИК признал неудовлетворительной работу ГИК. На этом фоне глава Виктор Миненко признал вину и своей комиссии, которая заключалась, по его словам, в несовершенной кадровой политике, в результате чего в ИКМО оказались «непрофессиональные люди». Его коллега Ольга Покровская отметила, что нарушения на выборах были столь вопиющими и, очевидно, преднамеренными, что следует сделать вывод не только о непрофессионализме.

Олег Дилимбетов