Глава Boeing выступит перед Сенатом США в годовщину катастрофы у берегов Индонезии

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург выступит перед транспортным комитетом Сената США во вторник, 29 октября, в годовщину катастрофы Boeing 737 MAX у берегов Индонезии.

«В ходе слушания будут изучены вопросы, связанные с дизайном, разработкой, сертификацией и эксплуатацией Boeing 737 MAX, в связи с двумя авиакатастрофами, происшедшими в прошлом году. Комитет заслушает представителей Boeing о мерах, принятых для улучшения системы безопасности самолета, и взаимодействии компании с федеральными регуляторами»,— отмечается на сайте комитета.

На следующий день после слушаний в Сенате, который контролируют республиканцы, Деннис Мюленбург выступит перед членами Палаты представителей, где большинство мест занимают демократы. Это слушание будет касаться письма пилота о неполадках в системе контроля пилотирования MCAS, опубликованного в минувшую пятницу, 18 октября.

Кирилл Сарханянц