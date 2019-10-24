Диалог не выстроили

На внеочередном собрании АСРО «Строитель» в Ижевске вновь не удалось избрать председателя ассоциации. Конфликт вокруг руководства СРО длится с мая 2019 года. Экс-министр строительства Удмуртии Александр Ходырев, возглавлявший СРО до настоящего времени, хочет сохранить пост. Однако ни он, ни второй претендент — директор по строительству «Дельта-Строй» Александр Чабыкин 23 октября достаточного для избрания числа голосов набрать не смогли. Нынешний министр строительства выступил за смену руководства организации, однако в итоге было решено избирать временных председательствующих.

В повестке внеочередного заседания 23 октября значилось голосование по кандидатурам председателя, директора и членов совета СРО. По итогам первой попытки избрать председателя СРО Александр Ходырев получил 119 голосов членов ассоциации. За его оппонента Александра Чабыкина было отдано 160 голосов. Однако согласно уставу организации, для избрания, кандидату необходимо было получить две трети голосов всех присутствующих, при условии собрания кворума, т.е. 198 голосов. В ходе второй попытки господин Чабыкин получил 141 голос, а Александр Ходырев — 92.

Директора организации также выбирали дважды. Кандидатами на эту должность стали замдиректора АСРО «Строитель» Ольга Ельпина, в первом туре получившая 129 голосов «за», и бывший глава «Удмуртавтодора», ныне безработный Владимир Ястреб со 149 голосами поддержки. В ходе второго тура господин Ястреб получил 132 голоса, а госпожа Ельпина — 100.

Итогом встречи, затянувшейся на шесть часов, стало избрание четырех членов совета АСРО «Строитель». Было решено, что работа в нем будет вестись в неполном составе. Поскольку председатель совета избран не был, то теперь на совет возлагается обязанность выбора председательствующего на каждом собрании организации, из их же числа. Данная должность не закрепляется на постоянной основе ни за одним из представителей члена совета.

АСРО «Строитель» — саморегулируемая организация в строительстве, зарегистрированная в Ижевске, действует с декабря 2009 года. В составе СРО 569 строительных организаций. Председателем СРО «Строитель» с в 2017 году был избран Александр Ходырев, который ранее был директором, до 2011 года он возглавлял министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии. На данный момент он также является директором Союза строителей Удмуртии.

На протяжении полугода ассоциация не может избрать новое руководство, т.к. ни один из кандидатов не может набрать необходимого по регламенту количества голосов. Господин Ходырев хочет сохранить должность, считая, что сместить его пытаются исходя из «коммерческих интересов» группы лиц, представляющих ряд строительных компаний «при поддержке министра Дмитрия Сурнина».

В преддверии собрания министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин написал в соцсетях, что саморегулируемой организации не хватает открытости во взаимодействии с органами власти и предприятиями строительной отрасли, и ситуацию нужно менять. При этом власти сталкиваются с проблемой дефицита подрядных организаций, качественно и в срок выполняющих свои обязательства.

«Для того чтобы гармонично структурировать рынок подрядов, где каждому найдется место, необходим диалог прежде всего внутри рынка, а это и есть функция СРО. Этого мы сегодня не видим, к сожалению, и я связываю это с позицией нынешнего руководства СРО "Строитель", которое озабоченно в большей степени сохранением своих личных позиций нежели позиций сообщества. Такой подход необходимо менять»,— написал глава ведомства.

Ответ на этот пост прозвучал уже на собрании от Александра Ходырева. По его словам, состав руководящих органов АСРО «Строитель» обновлялся в 2017 году и за два с половиной года организация достигла успехов. Кроме этого, он обратил внимание, что основа деятельности СРО — это защита интересов потребителей строительной продукции, так определено законодательно.

«Это не поиск работы или партнеров, как это представляют некоторые. Это функция совершенно другой организации — союза строителей Удмуртии. Но и в рамках СРО мы занимаемся защитой интересов ее членов»,— сказал господин Ходырев.

По его словам, дабы прийти к компромиссу, в августе руководство СРО организовывало круглый стол по проблемам организации. «Туда были приглашены оппоненты и представители минстроя Удмуртии, но никто не пришел. Причина одна — они боятся открытого разговора, так как совершенно не разбираются в проблемах саморегулирования»,— заявил он.

В качестве соперника господина Ходырева был выдвинут директор по строительству «Дельта-Строй» Александр Чабыкин. Компания с недавних пор выступает подрядчиком по крупнейшим строительным проектам в Удмуртии, в частности реконструкции Центральной площади. По итогам первого полугодия 2019 года она выиграла тендеров на 1,5 млрд руб.

По данным «Коммерсантъ-Картотеки», ООО «Дельта-строй» зарегистрировано в Перми. Владелец компании — Михаил Юферов. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2017 году выручка от продажи составила более 595,6 млн руб., чистая прибыль — более 1,2 млн руб.

По итогам собрания Александр Чабыкин рассказал корреспонденту “Ъ-Удмуртия”, что прогнозировать итоги следующих выборов пока сложно. «Тем не менее, очевидно, что старая администрация "поломала" выборы, не дала выбрать нового руководителя, хотя по всем показателям и голосам они потеряли преимущество»,— считает господин Чабыкин. Он также предложилв будущем снизить порог кворума и отменить необходимость избирать председателя двумя третями.

Господин Сурнин также выразил мнение о необходимости изменить регламент. «Более мучительной процедуры для членов организации я еще никогда не видел. Бедные строители — члены СРО, кроме того, что обязаны платить взносы, еще и были вынуждены томиться шесть часов, плутая в процедурах избрания. Избрание руководства 2/3 голосов, когда у тебя 500 членов, для меня означает не что иное, как блокировка от любых изменений в пользу действующей администрации», — отметил министр.

Юлия Вахрушева