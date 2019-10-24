ФСБ задержала трех курских иеговистов по делу об экстремизме

Ленинский райсуд Курска по ходатайству ФСБ арестовал трех местных жителей, обвиняемых в создании и участии в экстремистской организации — местной ячейке «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России). По данным суда, 43-летнему Андрею Андрееву инкриминируется создание религиозного объединения, запрещенного в связи с экстремистской деятельностью (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), а супругам Артему и Алевтине Багратянам — участие в этом объединении (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Они были арестованы еще 18 октября, но известно об этом стало только сегодня.

Согласно данным Kartoteka.ru, господин Андреев являлся председателем комитета местной религиозной организации (МРО) «Свидетели Иеговы (Курск)», зарегистрированной в 2009 году. Она была ликвидирована в 2017-м, когда Верховный суд РФ принял решение о закрытии «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и всех входящих в него структур. Как полагают в ФСБ, несмотря на это, обвиняемый продолжил выполнять функции организатора ячейки, «созывая на территории города конспиративные собрания, проповедуя идеи экстремистской организации», а также «проводя мероприятия по распространению экстремистской литературы». В свою очередь, супруги Багратян «проводили беседы по изучению проповеднических материалов религиозного течения с новыми предполагаемыми последователями и пропагандировали превосходство этих идей над иными религиозными учениями». Кроме того, им инкриминируется распространение «материалов экстремистского содержания».

Как пояснил “Ъ” адвокат Виктор Женков, представляющий интересы фигурантов, уголовное дело о создании экстремистского сообщество было возбуждено 12 сентября. Спустя месяц оперативники ФСБ провели обыски по месту жительства десятка последователей течения и доставили их на допрос. «По версии следствия, супружеская пара Багратян беседовала о Библии с местной жительницей, которая сама их об этом попросила. Андреева конкретно ни в чем не обвиняют, но вменяют ему якобы руководство МРО»,— сказал господин Женков. По его данным, Алевтина Багратян является парикмахером, ее супруг — оператором газовых установок, а Андрей Андреев работает по технической специальности.

Защита уже подала апелляционные жалобы на арест всех фигурантов. В курском управлении ФСБ от комментариев отказались.

Андрей Прах, Воронеж