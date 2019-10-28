Цвета моды — осенний лес

Бывшая жительница Саратова Инна Томас сделала в Германии редкую карьеру: она стала основательницей и совладелицей одного из самых важных в стране институтов моды и дизайна. О том, как ей это удалось и куда она движется дальше, для «Д» рассказывает Дарья Болль-Палиевская.

Рост 1,85 см, осанка, высокие скулы... Не удивительно, что на своей родине в Саратове историк и дизайнер Инна Томас подрабатывала моделью. Но быстро поняла: шить ей нравится гораздо больше, чем показывать на подиуме чужие модели. И все-таки если бы Инне тогда сказали, что она станет основательницей Института моды и дизайна, причем в Германии, она бы не поверила. Между тем Fashion Design Institut в прошлом году исполнилось уже десять лет и он является первым немецким вузом, включенным престижным американским журналом Ceoworld Magazin в двадцадку лучших мировых школ моды. Инна и ее муж Харальд основали свой институт не где-нибудь, а в Дюссельдорфе — Мекке немецких, да и не только, модниц, неоспоримой столице моды в Германии. Знаменитые модные дома считают честью показать здесь свою коллекцию или открыть бутик.

А началось все с того, что молодая саратовчанка приехала в Германию изучать немецкий. Потом собиралась в Америку на курсы английского, ведь без иностранных языков в индустрии моды не обойтись. Но тут вмешалась... любовь! Своего будущего мужа Инна встретила именно в Германии. После рождения первого сына поняла: просто сидеть дома сложа руки она не может. И решила рискнуть — создать свою школу моды. «Терять ведь мне было нечего»,— смеется Инна. На риск пошел и муж, даже оставив для совместного проекта хорошую работу. Но неужели в Германии испытывался дефицит в модельерах? «Проблема не в талантах, а в том, что никто не учил, как работать с самой с индустрией моды — проще говоря, как пришить пуговицы к рубашке»,— объясняет Инна.

Супружеская пара Томас сделали ставку на максимально приближенное к практике обучение. И они оказались правы. Сегодня в Fashion Design Institut учатся почти 400 студентов по специальностям от модельера до стилиста. «Мы разработали новые направления менеджмента и маркетинга моды, модной журналистики. Кроме того, открыли класс на английском языке, потому что к нам приезжают студенты из Китая, Франции, США, Южной Америки. Мы приглашаем известных модельеров, чтобы они рассказывали нашим студентам о том, как функционирует модный бизнес. Например, к нам приезжали Санто Версаче и владелица дома моды Missoni Анджела Миссони. Так что мы вышли на международный уровень»,— не без гордости рассказывает Инна. И с ней не поспоришь.

FDI — единственная немецкая школа моды, которая, согласно рейтингу американского Forbes Magazin, в 2016 году вошла в список 50 лучших институтов моды мира.

Сама Инна преподает в своем институте историю костюма и дизайн и является его творческим руководителем. А Харальд отвечает за финансы и маркетинг.

Сначала Инна параллельно работала над собственной линией моды Sava Nald, в названии которой использовала буквы своего имени и имени мужа. Но после рождения второго сына от этой идеи пришлось отказаться. Все силы уходят на Fashion Design Institut. Ведь школа не стоит на месте. Вот уже много лет студенты демонстрируют свои коллекции в Дюссельдорфе на престижном показе Show me, а два года назад Инна покорила Париж, показав коллекцию выпускников на Неделе высокой моды. Пришел успех, и теперь этот показ стал традицией: FDI ежегодно принимает участие в haute couture.

«На Берлинскую неделю моды мы теперь не ездим. Германия, к сожалению, перестает быть центром моды. Показывать себя в Берлине — это не круто»,— объясняет Инна.

И действительно, главное, чем отличается немецкая мода,— практичность.

Для немецких женщин очень важно чувствовать себя в своей одежде комфортно. Русские же женщины, как подметил историк моды Александр Васильев, покупают вещи, чтобы «штабелями все упали». Мы любим яркое, блестящее, вычурное и повторяем поговорку: «Хочешь быть красивой — терпи». «Не согласна с вами»,— качает головой Инна. «Я внимательно слежу за российскими стилистами, блогерами моды и должна сказать, что мода в России очень сильно изменилась. Люди стали одеваться гораздо более спокойно, сдержанно, появился тренд на естественность. Сегодня в России есть очень много замечательных дизайнеров — например, мне нравятся Алена Ахмадулина и бренд Lime. Гоша Рубчинский меня восхищает, но скорее как бизнесмен, то, как он вышел на мировой уровень, хотя мне стиль его чужд и я бы не купила вещи из его коллекции». С некоторой грустью Инна добавляет: «Да и вообще мода перестает быть творческой. Сейчас много говорят о том, что мода стала более алгоритмовой. Создаются только те коллекции, которые будут продаваться. А такие дома высокой моды, как Christian Lacroix, закрываются. Даже мода haute couture становится приземленной. Вычурности, экстравагантности стало гораздо меньше».

Самой Инне часто говорят, что она принесла с собой в мир немецкой моды «русскую женственность». Наверное, в этом сочетании двух культур и кроется секрет успеха созданного ею института. С Россией Инна Томас контакт не теряет, и оба сына прекрасно говорят по-русски. «Том и Элиас у меня большие модники»,— улыбается Инна. «Прекрасно разбираются в марках, в тканях». Совсем недавно мальчики вернулись от бабушки из Саратова, где провели летние каникулы. «Знаете, к Москве они равнодушны, ведь они путешествуют с нами и видели много мировых столиц. А вот Волга, русская природа, пляж, свобода, раки — от всего этого они в восторге».

Провести интервью с человеком из мира моды и не спросить, что же будет модно в наступающем сезоне, невозможно. «Будет много кожи, актуальны банты на блузках. Остаются летящие юбки, модницы носят пиджаки оверсайт, но подчеркивают талию ремнем. В тренде грубая обувь и мягкие объемные пуловеры с большими воротами грубой вязки. А вот что касается цветов, то можно носить все. Посмотрите на осенний лес — вот это и модно».

Дарья Болль-Палиевская