Конард Лорд и другие чемпионы

Хозяева последней встречи правления форума «Петербургский диалог» попытались дать гостям максимальное представление о традициях кубанских казаков. После заседания правления немецкая и российская делегации отправились на ипподром станицы Павловская, где прошли традиционные скачки. Фотокорреспондент «Д» Анатолий Жданов провел этот день вместе со съехавшимися в Краснодарский край гостями.

Павловская — старинная краснодарская станица. Наверняка ее имел в виду местный уроженец знаменитый советский поэт-песенник Николай Доризо, когда писал свой хит «На тот большак, на перекресток…». Год назад в Павловской открылся свой большой ипподром. Тут все подчеркивают, что ипподром сертифицирован, а таких у нас в стране лишь семь. Интересно, что, когда в Павловскую приходят большие скачки, ипподром заполняется почти до отказа: тут собираются около 12 тыс. человек всех возрастов. Можно сказать, что вместе с гостями на трибунах без малого половина станицы.

В день, когда правление форума прибыло за 100 км от Краснодара в Павловскую, здесь не только проходили заезды орловских и арабских скакунов, традиционные старты «Павловский классик» и «Павловский спринт», но и народно-казачьи скачки, на которых наездники показали класс не только джигитовки, но и обращения с шашкой. Главным заездом скачек был тот, в котором участвовал победитель заездов на приз президента России жеребец Конард Лорд. Для семилетнего коня это были одни из последних в жизни соревнований.

Хозяева угощали немецких гостей, попутно объясняя им, что просто нельзя представить себе Краснодарский край без конных соревнований — в прошлом году скачкам на Кубани исполнилось уже 150 лет.

Павел Жданов