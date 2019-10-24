Джокер испортил жизнь горожанам Лестница, на которой танцевал герой Хоакина Феникса, стала очень популярной среди блогеров и туристов

В нашумевшей картине Джокер исполняет танец под композицию «Rock&Roll Part II» Гари Глиттера на узкой и довольно крутой лестнице, которая расположена в Бронксе между авеню Шекспира и Андерсона. Теперь это место — hot spot для туристов и блогеров в Нью-Йорке.

Сразу после выхода фильма в прокат, знаковое место наводнили сотни поклонников вселенной Готэм-сити, не смотря на то, что Бронкс имеет плохую репутацию у жителей и гостей города. Кто-то из посетителей делал быстрые селфи, некоторые же являлись в одежде и гриме Джокера, надеясь повторить сцену из фильма.

Тысячи фотографий и видео из этой локации можно найти в Instagram и других социальных сетях по хэштегу #jokerstairs.

Однако не всем жителям района нравится нависшая над лестницей популярность. Gothamist — ньюйоркский веб-сайт, посвященный искусству и развлечениям, — опубликовал табличку, обнаруженную возле ступеней, объясняющую посетителям: «Неуважительно относиться к жителям и улицам их проживания как к возможности сфотографироваться».

«Мы надеемся, что это скоро закончится, потому что нам это не нужно», — сказал Gothamist Джонатан Фрэнсис, житель района. «Мы чувствуем себя не уважаемыми».

Фрэнсис добавил, что толпа на лестнице устраивает неудобства тем, кто пытается попасть на работу или в школу. Другие жители даже предложили собирать деньги со всех, кто хочет сфотографироваться в знаковом месте.

За три первых недели проката «Джокер» собрал более 700 миллионов долларов, а в сентябре картина получила главный приз престижного Венецианского кинофестиваля.