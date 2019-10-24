Администрация ульяновской больницы недоплатила работникам более 770 тысяч рублей

Руководство ульяновской Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова недоплатила сотрудникам более 770 тыс. руб. за труд во вредных условиях. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Как установило надзорное ведомство, исходя из положений коллективного договора работодателя и сотрудников ГУЗ «ЦКМСЧ им. заслуженного врача России В.А. Егорова» для младшего медперсонала размер выплаты за работу во вредных условиях труда определен в 15%. Однако с августа 2017 года он был снижен администрацией учреждения здравоохранения в одностороннем порядке до 10 % .

Прокурор Засвияжского района направил представление главврачу больницы. В нем он потребовал незамедлительно принять меры к устранению выявленных проверкой нарушений и привлечь ответственности всех виновных должностных лиц.

Алена Смирнова