Депутат воронежской гордумы Олег Турбин объявлен в федеральный розыск

Депутат воронежской городской думы Олег Турбин («Справедливая Россия») объявлен в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в официальной базе розыска МВД РФ. Господина Турбина ищут по статье уголовного кодекса, однако по какой именно, не уточняется. Дата внесения в базу также не известна.

Напомним, Олег Турбин замешан в уголовном деле о попытке мошеннического вывода более 593 млн руб. из АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС), возбужденного в феврале этого года областным управлением СКР. По версии следствия, ряд должностных лиц компании в сговоре с подельниками изготовили фиктивные документы о выполнении работ в интересах ВГЭС фирмами-«однодневками», а затем в суде добились взыскания средств за якобы выполненные работы. При этом, как считает следствие, фиктивными подрядчиками ВГЭС выступали компании, в том числе, близкие к Олегу Турбину.

По данным “Ъ-Черноземье”, сразу после возбуждения уголовного дела Олег Турбин покинул территорию РФ. В городской думе подтвердили, что с тех пор депутат ни разу не появлялся на заседаниях парламента, связь с ним пропала. Впрочем, комментарии СМИ он все же давал, опровергая подозрения СКР. «Моя фирма не требовала немедленной уплаты долгов, а наоборот, предоставила практически беспроцентную отсрочку»,— заявлял он в феврале.

Обвиняемыми по уголовному делу сейчас проходят бывший гендиректор АО, депутат гордумы Руслан Кочетов, его экс-заместитель Мария Аркатова, а также предшественник господина Кочетова Александр Гаврилин.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежского депутата отключают от сети».

Андрей Прах