В Ростове сотрудника РЖД подозревают в получении взятки

В отношении заместителя начальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе станции Марцево Ростовского центра — филиала ОАО «РЖД» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба ЮСУТ СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый, находясь на своем рабочем месте в Таганроге, пообещал гендиректору ООО «Мир», что организует беспрепятственную подачу и ускоренную погрузку товара компании (угля-антрацита). Они договорились, что гендиректор будет передавать подозреваемому денежное вознаграждение из расчета в сумме 3 тыс. рублей за один отправленный вагон. Таким образом, с мая 2018 года по май 2019 года подозреваемый лично получил от гендиректора более 400 тыс. руб.

Кристина Федичкина