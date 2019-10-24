Похититель металлоконструкций со стройплощадки космодрома Восточный получил 3,5 года колонии

Суд города Свободный в Амурской области вынес приговор по делу руководителя обособленного подразделения «Углегорск» ООО «Управление механизации строительства» Геннадия Зонова, который вывез со стройплощадки космодрома Восточный металлоконструкций на 43 млн руб. Как сообщили “Ъ” в суде, он признан виновным в покушении на растрату в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорен к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Согласно приговору, 25 июня 2018 года в ЗАТО Циолковский он организовал демонтаж и вывоз вверенных ему металлоконструкций и арматуры, принадлежащих ООО УМС. Для работ он нанял рабочих, которые не знали о деталях. Металл со стройплощадки вывозили до апреля 2019 года, пока преступление не выявили сотрудники УФСБ по Амурской области. Общая стоимость демонтированных конструкций составила 43,1 млн руб., часть из них Геннадий Зонов сдал в пункты приема металлолома, а некоторые металлоконструкции использовал в строительстве своего магазина.

«Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, в ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме»,— сообщили в суде.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого 28,9 млн руб. материального ущерба в пользу ООО УМС по гражданскому иску потерпевшей стороны. Часть похищенного имущества уже вернули компании.

Ирина Тимофеева, Благовещенск