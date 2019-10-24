Путин выступил за сотрудничество спецслужб в борьбе с терроризмом в Африке

Президент России Владимир Путин предложил наладить сотрудничество спецслужб России и стран Африки для борьбы с терроризмом на континенте. По словам господина Путина, развитию африканского континента мешают терроризм, экстремизм, транснациональная идеология и пиратство.

«Нас беспокоит, что ситуация во многих регионах Африки остается, к сожалению для всех нас, нестабильной, не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы»,— отметил российский президент, выступая на саммите Россия—Африка.

Владимир Путин также напомнил о деятельности террористических группировок в сахаро-сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском роге. В этом контексте российский президент призвал наращивать контакты между правоохранительными органами и спецслужбами России и стран Африки.

Днем ранее господин Путин сообщил президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Аршанжу Туадере о готовности России помочь в стабилизации региона и подготовке военных. Год назад в ЦАР была убита группа российских журналистов.

О том, как прошел первый день саммита в Сочи,— в материале “Ъ” «И Африка щедро поила меня».