Суд по делу Дмитрия Сазонова допросит финансиста и начальника охраны «Законовских»

Гособвинитель по делу обвиняемого в получении взятки экс-замглавы регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова попросил вызвать на следующее судебное заседание свидетелей.

Первым будет допрошен некий Ашенбренер, который отвечал в ОПГ «Законовские» за финансовые вопросы. Также показания в суде даст начальник охраны преступного сообщества Григорий Неске.

Кроме того, на допрос вызовут продавца магазина «Макрос» Светлану Чернопатину, у которой, по версии следствия, бывший глава «Законовских» Алексей Рыжов покупал часы в подарок Дмитрию Сазонову. Еще предполагается допросить мировую судью Злату Ферапонтову и ее мать Любовь, которая, по словам адвокатов обвиняемого, владела Кировским рынком до того, как он перешел к ОПГ «Законовские».

равоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший правоохранитель с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов