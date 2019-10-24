Прекращено уголовное дело в отношении руководителя ООО «ТЮС-Кубаньмост»

Следователь отдела по Центральному округу Краснодара регионального СКР принял решение прекратить по нереабилитирующим обстоятельствам уголовное дело в отношении руководителя ООО «ТЮС-Кубаньмост». Он признал свою вину в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ) и возместил причиненный бюджетной системе РФ ущерб в полном объеме.

Как сообщили в ведомстве, мужчина с марта 2012 года по настоящее время занимает должность руководителя ООО «ТЮС-Кубаньмост». Общество занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. По данным следствия, с января 2015 года по декабрь 2017-го глава компании предоставлял в налоговый орган декларации по НДС и налогу на прибыль с заниженными сведениями о налогооблагаемой базе и исчисленному налогу. В результате подозреваемый уклонился от уплаты налогов в размере свыше 9 млн руб., что квалифицируется как крупный размер.

В итоге подозреваемый, чтобы уйти от уголовной ответственности погасил налоговую задолженность, включая пени и налог на прибыль, в сумме более 9,8 млн руб.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором ООО «ТЮС-Кубаньмост» значится Али Мусашаихов, бенефициаром – Роман Шленчак. Компания зарегистрирована в Краснодаре в 2011 году, ее уставный капитал составляет 120,9 млн руб. По итогам 2018 года общество показало выручку 199,4 млн руб. и убыток – почти 32 млн руб.

Дмитрий Михеенко