Василий Козупица избран главой Орска

Администрация Орска

Орский горсовет в четверг выбрал нового руководителя второго по величине города Оренбуржья. Им стал врио главы города Василий Козупица.

На пост мэра Орска претендовали три человека, отобранные специальной конкурсной комиссией. Помимо Василия Козупицы на должности претендовал экс-начальник местного отделения Федеральной почтовой связи Валерий Назин, а также бывший главный инженер ООО «ВТК Орск» Александр Сиюгалеев.

В апреле 2019 года глава Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку мэра Орска Андрея Одинцова. Вместо него врио руководителя был города назначен замглавы Орска по внутренней политике Василий Козупица.

Денис Паслер тогда назвал смену городской власти «неизбежным решением». «Второй по численности город, промышленный центр региона доведен едва ли не до крайности. Экономика, национальные проекты, ремонт дорог, состояние городского хозяйства и так далее — везде полный развал, отсутствие дисциплины, элементарного порядка. Отсутствие всяких перспектив! Перечислять все проблемы города не буду — они хорошо известны орчанам, да и всем оренбуржцам. Пора уже их решать, встроиться в федеральные и региональные проекты и начать их реализацию»,— написал глава региона в своем Instagram.

Андрей Сазонов