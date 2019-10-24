В Петербурге до конца года планируется ввести 44 детсада

44 детских сада планируется ввести в эксплуатацию в Петербурге до конца текущего года. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, благоустройство территорий возле детсадов и школ является одной из важных задач. «Те объекты, которые мы в последнее время построили и капитально отремонтировали, находятся на высоком уровне», — отметил он.

По итогам 2019 года в городе будут благоустроены 500 дворов, 144 парка и сквера. Такие работы будут продолжены и в будущем году.