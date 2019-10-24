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Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business

Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Business и заняла 28-е место. Улучшилась не только позиция, но и итоговый балл — 78,2 из 100. За три года Россия поднялась на 12 строчек: в прошлом году РФ продвинулась на четыре позиции, еще годом ранее — на пять.

В рейтинге учитывались сокращение сроков подключения к электросетям в Москве и Санкт-Петербурге, усиление защиты миноритариев, упрощение уплаты налогов. Улучшены показатели по получению разрешений на строительство, по регистрации собственности и в блоке международной торговли.

Соседями России по рейтингу стали Австрия и Япония. Казахстан находится на 25-м месте.

Лидерами рейтинга стали:

  1. Новая Зеландия,
  2. Сингапур,
  3. Гонконг,
  4. Дания,
  5. Южная Корея,
  6. США,
  7. Грузия,
  8. Великобритания,
  9. Норвегия,
  10. Швеция.

Подробнее о рейтинге читайте в материале “Ъ” «Подъем с перезадержкой».

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