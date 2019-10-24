Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business

Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Business и заняла 28-е место. Улучшилась не только позиция, но и итоговый балл — 78,2 из 100. За три года Россия поднялась на 12 строчек: в прошлом году РФ продвинулась на четыре позиции, еще годом ранее — на пять.

В рейтинге учитывались сокращение сроков подключения к электросетям в Москве и Санкт-Петербурге, усиление защиты миноритариев, упрощение уплаты налогов. Улучшены показатели по получению разрешений на строительство, по регистрации собственности и в блоке международной торговли.

Соседями России по рейтингу стали Австрия и Япония. Казахстан находится на 25-м месте.

Лидерами рейтинга стали:

Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия, Швеция.

Подробнее о рейтинге читайте в материале “Ъ” «Подъем с перезадержкой».