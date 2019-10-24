Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей

Выручка сервиса по доставке еды Delivery Club в третьем квартале выросла на 191,1% и составила 1,24 млрд руб., впервые превысив показатель 1 млрд руб., говорится в неаудированной отчетности по МСФО Mail.ru Group (владеет 100% сервиса).

До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group. Сервис сосредоточился на собственной, а не партнерской доставке: в третьем квартале доля заказов, доставляемых курьерами Delivery Club, выросла с 20% годом ранее до 50%.

Сейчас сервис по доставке еды представлен более чем в 120 городах и работает с 12 тыс. ресторанов. Летом стало известно, что Delivery Club наряду с агрегатором такси «Ситимобил» войдет в периметр совместного предприятия Mail.ru Group в сфере транспорта и еды.

Дмитрий Шестоперов