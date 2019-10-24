Собираемость в фонд капремонта в Свердловской области выросла до 92,9%

Уровень собираемости взносов в фонд капремонта жилых домов, который пополняется выплатами жителей Свердловской области, составил 92,9% — на 1,2% выше, чем в 2018 году, рассказал на заседании правительства региона заместитель губернатора Сергей Швиндт. По его словам, в 2019 году капремонт велся в 1384 домах: в 909 работы закончены и оплачены, в 267 работы завершены и ведется приемка, в семи проводится дополнительное обследование, в 176 домах работы выполнены более чем на 90%.

Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области был создан в 2014 году. Он аккумулирует и распределяет взносы собственников жилья на капитальный ремонт.

В сентябре правительство Свердловской области приняло постановление о повышении на 3,8% ставки платы в региональный фонд капремонта с 1 января 2020 года. В 2019 году ставка была установлена в пределах 9,36 руб. за 1 кв. м, с 2020 года она составит 9,72 руб.

Анастасия Реутова