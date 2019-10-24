Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости». По словам источника, нота передана в МИД РФ и скоро будет направлена армянской стороне.

Документ подписан 22 октября заместителем главы Минпромторга РФ Олегом Рязанцевым. В нем говорится, что заявка на участие ORSIS в тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» ВС Армении.

В августе представитель ORSIS сообщил, что уголовное дело по ст. 376 УК Армении («Халатное отношение к службе») было возбуждено после срыва тендера Минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов. Дело ведет Главное военное следственное управление по расследованию особо важных дел СК Армении.

О ВТС двух стран читайте в публикации “Ъ” «Россия продала Армении истребители как себе».