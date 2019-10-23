ВТБ Капитал Инвестиции и Skolkovo Ventures стали партнёрами в работе с pre-IPO инвестициями

ВТБ Капитал Управление активами и Сколково – Венчурные инвестиции заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан на площадке Московского международного форума «Открытые инновации». Соглашение нацелено на приумножение капитала инвесторов ЗПИФ «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд» и развитие высокотехнологичных отраслей российской экономики. Целевой размер фонда – 10 млрд рублей.



По условиям соглашения Skolkovo Ventures будут предлагать фонду перспективные проекты для инвестиций. В первую очередь речь идет о быстрорастущих компаниях технологического сектора. Они должны иметь доказанную работающую бизнес-модель, высокий потенциал роста финансовых показателей, а также планы в течение двух-трех лет выйти на IPO или совершить сделку со стратегическим инвестором. Также стороны намерены развивать взаимодействие в области привлечения инвесторов в фонд.

Планируется, что паи фонда будут также торговаться на Московской бирже в секторе рынка инвестиций и инноваций. Это обеспечит инвесторам налоговые льготы (по налогу на прибыль и НДФЛ), а также при необходимости - возможную дополнительную ликвидность.

«Для нас это важный стратегический проект. Через фонд мы предоставляем нашим клиентам альтернативные возможности для инвестирования средств с высокой доходностью и адекватными рисками. При этом мы сможем участвовать в росте новых отраслей российской экономики, развитии качественных компаний, у которых есть амбиции провести в дальнейшем публичные размещения. В настоящее время существует отложенное предложение готовых к выходу на IPO качественных проектов, при этом наблюдается дефицит профессиональных инвесторов, работающих в этой нише. С целью инвестиций в компании, готовые к публичному размещению, в 2019 г. был создан «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд». ВТБ объединяет в себе лучший инвестиционный опыт и экспертизу и является лидером по объему организованных IPO в России, Восточной и Центральной Европе. В рамках группы уже реализован ряд успешных сделок с похожим мандатом, включая Ленту, Luxoft, EPAM, GridDynamics, ВИСТ Групп», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

«В России созрел большой пласт технологических компаний, успешно прошедших венчурную стадию на деньги VC-фондов, которые заинтересованы в привлечении инвесторов поздней стадии. Мы оцениваем потенциальный объем российского венчурного рынка поздних стадий в 20-30 компаний в год, многие из них выросли из числа резидентов Сколково. При этом на российском рынке практически отсутствуют профессиональные институциональные инвесторы, работающие в данной нише, что дает фонду значимый потенциал», - прокомментировал Владимир Сакович, генеральный директор «Сколково – Венчурные Инвестиции».