За «Новую жизнь» выставили старый счет

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, оператору пилотного проекта жилой застройки «Новая жизнь» в Белгороде ООО «Дирекция ЮЗР» удалось отсудить 60 млн руб. у профильной саморегулируемой организации (СРО) «Строители Белгородской области». Согласно опубликованному недавно решению арбитражного суда, иск удовлетворен частично. Изначально требования компании за несколько сорванных членом СРО контрактов с учетом пени и неустоек составляли почти 430 млн руб. Принятый судебный акт может подтолкнуть СРО к установлению определенного ценза для организаций, желающих получить ее допуски, считают эксперты.

Арбитражный суд Белгородской области постановил выплатить ассоциацией «СРО "Строители Белгородской области"» из своего компенсационного фонда 60,45 млн руб. за несколько сорванных членом этой организации контрактов в пользу заказчика — АО «Дирекция ЮЗР». Иск удовлетворен судом частично — изначально сумма претензий составляла 450 млн руб.

Причиной взыскания такой суммы из компенсационного фонда договорных обязательств СРО стало невыполнение в 2018 году ООО «Субподрядчик» шести контрактов по строительству многоквартирных домов проекта «Новая жизнь», оператором которого и является «Дирекция ЮЗР». Нарушение обязательств подрядчиком привело к увеличению сроков передачи квартир участникам проекта. Шесть исков к СРО в арбитраж «Дирекция ЮЗР» подала еще в ноябре 2018 года. В нынешнем году они были объединены в одно производство, а исковые требования уменьшены до 429 млн руб. Согласно материалам суда, «Субподрядчик» объяснил неисполнение обязательств по договорам тяжелым финансовым положением.

Объектами по договорам подряда являлись многоквартирные дома в рамках реализации областной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей... на 2014–2020 годы» и социального проекта «Новая жизнь». Программы предусматривают предоставление квартир молодым специалистам и их семьям по себестоимости с рассрочкой оплаты 70% стоимости жилья на пять лет. На этапе строительства финансирование осуществляется путем привлечения средств из трех источников: первоначальный взнос участников проекта, деньги областного бюджета и заемные средства «Дирекции ЮЗР».

По открытым данным, всего компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО «Строители Белгородской области» достигает 690,8 млн руб., компенсационный фонд возмещения вреда — 280,6 млн руб. По данным самой СРО, АО «Дирекция ЮЗР» является их членом с начала 2018 года. Размер взноса компании в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1,5 млн руб., размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств — 4,5 млн руб. ООО «Субподрядчик» было исключено из реестра в 2019 году.

Компенсационный фонд договорных обязательств обеспечивает возмещение убытков потерпевшей стороне. Он является материальной базой в случае субсидиарной имущественной ответственности саморегулятора и его участников при неисполнении или несоблюдении обязательств по договору подряда на изыскательские, проектные и строительные работы. По данным на апрель 2019 года, компенсационные фонды всех строительных СРО в РФ составляли 87,9 млрд руб. Выплат из него на тот момент не производилось, но сумма требований к нему уже оценивалась более чем в 500 млн руб.

Первая очередь проекта «Новая жизнь» стартовала в регионе в феврале 2017 года в микрорайоне Юго-Западный в Белгороде. В середине 2018 года сообщалось, что областные власти выделят АО «Дирекция ЮЗР» 238 млн руб. на строительство шести многоквартирных домов за пределами облцентра.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Дирекция ЮЗР» зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал — 390,47 млн руб. 99,48% в нем принадлежит АО «Белгородская ипотечная корпорация». Гендиректор — Александр Славкин. ООО «Субподрядчик» зарегистрировано в Белгороде в 2008 году, уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Александр Иванов. По тогам 2017 года чистый убыток составил 3,6 млн руб.

По мнению юриста практики имущественных и обязательственных отношений Национальной юридической службы «Амулекс» Виктории Соколовой, решение суда по иску «Дирекции ЮЗР» не может быть показательным для всех СРО. «Учитывая, что доля участия Белгородской области в этом АО превышает 50%, а договоры подряда, по которым произошло взыскание, были заключены в рамках федерального закона о закупках, риски субсидиарной ответственности СРО распространяются прежде всего на договоры, которые заключены с использованием конкурентных способов (ст. 60.1 ГрК РФ), — пояснила госпожа Соколова. — Иначе говоря, право на возмещение из средств компенсационного фонда возникает не у любого заказчика, который потерпел убытки».

Принятый судебный акт может подтолкнуть СРО к ужесточению условий допуска в свои ряды и установлению определенного ценза для организаций, желающих получить соответствующие допуски, считает юрист. Вместе с тем СРО вправе потребовать со своих остальных членов внесения соответствующих сумм в счет погашения произведенных выплат по решению суда. Таким образом, благонадежные члены в скором времени после вступления решения суда в силу вынуждены будут изыскивать средства на дополнительные взносы в СРО.

Ирина Лобанова