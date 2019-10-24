Калмыкия получила представление

Продюсер промоутерской компании Fight Nights Global, член Общественной палаты Москвы Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем Калмыкии при президенте РФ.Такое решение принял глава республики Бату Хасиков, ранее заявлявший, что видит господина Тарбаева на посту сенатора от исполнительной власти региона. Господин Хасиков поставил перед Сангаджи Тарбаевым задачу привлекать инвестиции. Эксперты считают, что предложение господину Тарбаеву — «способ трудоустроить подходящего кандидата».

Глава Калмыкии Бату Хасиков, не сумевший продвинуть продюсера промоутерской компании Fight Nights Global Сангаджи Тарбаева на пост сенатора от исполнительного органа власти республики, назначил его постоянным представителем субъекта при президенте РФ. Об этом господин Хасиков написал на своей странице в Instagram. «Мне не стыдно смотреть в глаза всем тем, кто постоянно рядом со мной. В том числе — и Сангаджи. Не всегда бывает так, как мы хотим. Не зря говорят, что у политики есть свои законы. Этот опыт делает меня сильнее и поможет в будущем»,— написал Бату Хасиков.

Напомним, в сентябре на пресс-конференции после выборов, по результатам которых господин Хасиков стал главой республики, он заявлял, что «борется» за то, чтобы Калмыкию в Совете Федерации представлял Сангаджи Тарбаев. Бату Хасиков охарактеризовал его как «человека с безукоризненной репутацией и человека, готового работать с полной самоотдачей». Решение об утверждении сенатора не принималось более месяца. В минувший понедельник господин Хасиков подписал указ о назначении в Совет Федерации бывшего главы республики Алексея Орлова. Изначально Бату Хасиков предложил кандидатуры господина Орлова, Сангаджи Тарбаева и бывшего депутата Калмыкии директора по нормотворчеству компании «Методика» Юрия Сенглеева.

Назначенный в Совет Федерации Алексей Орлов был постпредом Калмыкии с 1995 по 2010 годы.

Комментируя назначение господина Тарбаева, Бату Хасиков написал, что это «состоявшийся общественный деятель, один из наиболее известных калмыков, успешный предприниматель, за плечами которого много крупных реализованных проектов», а также отметил, что «ему по силам задачи любой сложности».

«Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось»,— подчеркнул глава Калмыкии.

37летний Сангаджи Тарбаев — уроженец Элисты, широко известен как капитан команды КВН «Сборная РУДН» в 2002–2007 годах. В 2008 году он окончил обу­чение в аспирантуре РУДН по специальности «Специалист в области международных отношений». Переводчик с английского и арабского языков. Сейчас он является генеральным директором компании My Way Productions, входит в состав Общественной палаты Москвы. Вместе с Бату Хасиковым, руководителем студии Shandesign Сергеем Шановичем и управляющим директором банка Goldman Sachs Сергеем Арсеньевым в 2010 году основал промоутерскую компанию Fight Nights Global.

Сам Сангаджи Тарбаев написал в Instagram, что «пост сенатора от республики Калмыкия стал яблоком раздора в калмыцком обществе». «Я не буду погружаться в подробности политических интриг, скажу только то, что в этой ситуации Бату готов был пойти до конца, но когда на весах с одной стороны судьба республики, а с другой принцип, важнее республика. И это должно быть главным критерием в принятии решений ответственного руководителя»,— отметил он. Новый постпред республики написал, что на посту ему предстоит «заниматься привлечением инвестиций в Калмыкию — координировать действия и помогать землякам живущим в Москве». «Я всегда помогал и буду помогать своей родине, при этом для меня неважно, в каком статусе я буду находиться»,— ­отметил он.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что предложенный господину Тарбаеву пост не имеет большого значения. «Я не думаю, что постпредство в Москве — это значимый институт. Некоторые регионы формируют сильные постпредства, но нередко это номинальное ведомство и способ трудоустроить подходящего кандидата»,— отметил господин Виноградов. При этом он считает, что допустив общественный резонанс в Элисте при проводимой им кадровой политике, господин Хасиков «проявил низкую способность избегать конфликтов и их оперативно урегулировать».

Сергей Петунин