Третьяковка хочет вернуть украденную ранее из чеченского музея картину

Третьяковская галерея сняла с выставки Василия Поленова картину его ученика Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке». Решение приняли после появления сообщений в СМИ и соцсетях о ее краже из Национального музея Чеченской Республики в Грозном. Владелец картины подтвердил свое желание передать картину в чеченский музей.

«Третьяковская галерея, согласовав этот вопрос с Министерством культуры РФ, готова немедленно организовать передачу картины Александра Головина Национальному музею Чеченской Республики в городе Грозном»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Третьяковки.

Информацию о возможной краже картины опубликовал Сергей Подстаницкий, сообщает The Art Newspaper Russia. Специалисты после этого связались с нынешним владельцем. Уточняется, что он был «последним в череде нескольких». Также Третьяковка обратилась во Всероссийский художественно-научный реставрационный центр им. И. Э. Грабаря. Его специалисты в 1961 году проводили выездную реставрацию картины. После анализа в галереи считают, что с большой долей вероятности картина принадлежит собранию музея в Грозном.

Коллекционер Сергей Подстаницкий отмечает, что эту картину выставляли в 2014 году на выставке Александра Головина. По его словам, он тогда посоветовал сотрудникам музея «довести до сведения владельца истинное происхождение вещи, поскольку она была украдена из Грозненского музея во время боевых действий». Тогда картину убрали с выставки.

О выставке Василия Поленова читайте в материале “Ъ” «Через "Дворик" к Евангелию».