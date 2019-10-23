Два российских ракетоносца Ту-160 приземлились в ЮАР

Для развития двустороннего военного взаимодействия в Южно-Африканской Республики (ЮАР) приземлились два российских ракетоносца Ту-160. В авиагруппу также вошли Ил-62 и Ан-124 «Руслан». Полет в 11 тыс. км длился 13 часов.

Маршрут проходил над Каспийским и Аравийским морями и над Индийским океаном. Во время полета экипажи выполнили дозаправку в воздухе, на последних этапах ракетоносцев сопровождали истребители Сааб JAS 39 ЮАР.

Минобороны опубликовало видео прибытия ракетоносцев:

«Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран»,— сообщили в Минобороны России.

Напомним, в Сочи 23–24 октября проходит форум «Россия—Африка».

Подробнее о форуме читайте в материале “Ъ” «В одну и ту же Африку нельзя войти дважды».