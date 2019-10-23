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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Под Ельцом построили мусорный полигон за 280 млн рублей

В Елецком районе завершили строительство мусорного полигона площадью около 20 га с сортировочной линией, следует из сообщения инвестиционного портала Липецкой области. Мощность объекта составляет 168 тыс. куб. м в год, а отходы он будет принимать из Ельца и района. Напомним, о строительстве полигона стоимостью 280 млн руб. стало известно весной 2019 года. Объект предназначен в первую очередь для утилизации мусора, вывозимого региональным оператором по обращению с отходами ООО «Тэко-Сервис», который с 1 января обслуживает Елецкую зону (включает Елецкий, Становлянский, Измалковский, Долгоруковский, Воловский и Тербунский районы). Сразу же после начала работы регоператора жители Ельца начали массово жаловаться на скопление мусора.

О том, на что жаловался регоператор Липецкой зоны, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Отходы не укладываются в расходы».

Александр Прытков


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