ПТЗ запустил производство тракторов в Казахстане

АО «Петербургский тракторный завод» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») совместно с АО «АгромашХолдинг KZ» (Республика Казахстан) запустили на базе Кустанайского тракторного завода производство тракторов «Кировец».

Как сообщили в пресс-службе правительства Казахстана, проектная мощность нового предприятия составит 700 единиц техники в год при постепенном доведении локализации до 50% к 2025 году. Общий объем инвестиций в проект, который реализуется в три этапа, составит 7,3 млрд теньге (около $18,7 млн).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ПТЗ направит на развитие в 2019-2021 годах 5 млрд рублей. Также сообщалось, что предприятие намерено увеличить объем производства тракторов на 20%, расширив географию продаж «Кировцев».