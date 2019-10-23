США предали курдов — так Дмитрий Песков прокомментировал подписанный в Сочи меморандум. По словам пресс-секретаря президента России, курды были самыми преданными американскими союзниками в Сирии, однако, американцы их бросили. Теперь курдские военные части рискуют попасть под турецкий «каток», если они откажутся покинуть свои позиции вдоль границы с Турцией. За выполнением этих условий будут следить российско-турецкие патрули. Первая колонна российской военной полиции уже прибыла в сирийский город Кобани. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что при всех победных реляциях выгода России неочевидна.

Дмитрий Песков пассажем о предательстве американцами своих союзников курдов как бы довершил моральное уничтожение безответственной политики США и зафиксировал российский триумф. Они своих бросили, а мы — спасаем, вынуждены исправлять, что они натворили. Хотя насколько курды, их боевое крыло Рабочая партия Курдистана — для нас свои? Именно их турецкий президент в присутствии российского коллеги называл террористами. Соглашение Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи официально объявлено судьбоносным. Чего добилась конкретно Россия? Война остановлена — это главное достижение. Армия Турции остановилась, но не уходит из Сирии. Курды должны отойти от турецкой границы, им дано на это 150 часов, — и это главное условие Анкары.

Вернувшись домой из Сочи, Эрдоган заявил, что готов возобновить боевые действия, если Россия и США не будут выполнять свои обязательства.

Получается, мы ему еще и должны остались. Еще интересно, что Башар Асад, главный союзник России в Сирии, накануне поездки турецкого лидера на переговоры к Путину заявил буквально следующее: Эрдоган — вор, он завладел предприятиями и нефтью, крадет нашу землю.

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Что-то незаметно бурной радости в словах легитимного сирийского президента. Теперь впору несколько отвлечься от большой политики. Российские и турецкие военные патрули будут контролировать выполнение соглашения — мониторить отвод курдских сил от границы. Сколько для этого нужно военных полицейских? Непонятно. Откуда их перебрасывать? Если из центральной Сирии, значит, оголить там фронт — они же неслучайно там стоят.

Нельзя исключать, что потребуются дополнительные ресурсы.





Где им базироваться? На все про все у нас 150 часов — времени нет особо, нужно оперативно развернуть целую войсковую группировку, накормить, где-то разместить. Неужели придется расширять операцию и, соответственно, траты на нее?

Вновь к политике: главный посыл Москвы, как всегда, — мы показали этим американцам. Так уж и показали? Соглашение о мире они заключили, и Эрдоган остановил войну после визита госсекретаря и вице-президента США. Мы, получается, соглашение просто выполняем. Не американские рейнджеры патрулируют зоны безопасности, а российская военная полиция. К вопросу о словах Трампа: в Сирии много песка — пусть Россия в него «поиграет». Американцы никуда из Сирии не ушли, а переместились поближе к нефтяным полям. От войны подальше — к деньгам поближе.

Собственно, это не главное. Эрдоган защищает свои границы — создает зону безопасности — и заодно хочет избавиться от сирийских беженцев. Какие проблемы Россия решает на чужих границах? В чем ее выгода? Более того, может показаться, что мы, наоборот, помогли Америке — вместо них разгребаем сирийский песок.