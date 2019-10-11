К еде подошли рационально

Продуктовая сеть «Азбука вкуса» начала тестировать доставку готовых рационов. Пока услуга доступна только для москвичей. У ритейлера есть собственное производство кулинарной продукции, но сейчас оно загружено не полностью. Запуск нового сервиса может стать решением этой проблемы.

«Азбука вкуса» начала тестировать доставку готовых рационов через собственный сервис «Экспресс-меню». Эту информацию “Ъ” обнаружил на сайте ритейлера. Пока компания доставляет рационы двух видов — традиционные и сбалансированные (для тех потребителей, кто считает калории). Однако заказ сделать можно только в Москве и лишь на один день. Стоимость набора на одного человека варьируется от 1 тыс. до 1,6 тыс. руб. в день. В пресс-службе «Азбуки вкуса» не ответили на запрос “Ъ”.

В «Азбуку вкуса» входит более 100 супермаркетов и свыше 50 магазинов АВ Daily. Большая часть объектов находится в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге у сети 12 точек. В 2018 году оборот «Азбуки вкуса» был на уровне 60 млрд руб. без НДС, сообщает компания.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает «Азбуку вкусу» потенциально сильным игроком в данном сегменте: в отличие от многих конкурентов у ритейлера существуют большие мощности по производству кулинарной продукции, которые до сих пор недозагружены. «Собственное производство — это всегда высокомаржинальный бизнес, но его нужно загружать, поэтому подобные наборы — это выход»,— комментирует господин Бурмистров.

Крупнейший продуктовый ритейлер X5 Retail Group также тестирует продажу готовых рационов в партнерстве с Grow Food через собственный онлайн-магазин Perekrestok.ru. По словам директора по стратегии и электронной коммерции сети «Перекресток» Леонида Довладбегяна, пилот проходит успешно, на данный момент заканчивается разработка трех дополнительных серий рационов.

Сегмент доставки наборов продуктов пока занимает небольшую долю на рынке: по оценкам «Infoline-Аналитики», в 2018 году его объем составил около 2,6 млрд руб. При этом эксперты прогнозируют, что к 2022 году он вырастет до 20 млрд руб. Крупнейшим игроком на рынке, по мнению аналитиков, является Grow Food, который занимает до 42%, еще 25% приходится на Performance Food и 16% — на «Яндекс.Шеф». В «Infoline-Аналитике» также уверены, что к концу 2020 года «Яндекс.Шеф» станет самым крупным оператором в сегменте.

При этом, отмечает Михаил Бурмистров, несмотря на то, что «Азбука вкуса» позиционирует себя, как игрок премиального сегмента, предлагаемая стоимость в 1 тыс. руб. за ежедневные наборы готовых рационов сопоставима с конкурентами. Организовать продажи подобных рационов непросто, поэтому у таких продуктов маркетинг построен на гибком разделении вариантов меню и всевозможных предложениях скидок, рассчитанных на повышение среднего чека. Это подтверждает Леонид Довладбегян: на данный момент ритейлер прорабатывает совместно с Grow Food систему подписок на меню с различными интервалами поставки (от недели до месяца), при которых дается дополнительная скидка на выбранную линейку блюд.

Никита Щуренков