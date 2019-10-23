«Гринпис» сообщил о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии

Европейская компания Urenco возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» (радиоактивных и токсичных отходов, возникающих вследствие обогащения урана) с немецкой фабрики в городе Гронау. Информация об этом содержится в документе властей немецкой земли Северный Рейн—Вестфалия, рассказали представители «Гринписа России». Организация требует немедленно прекратить импорт урановых «хвостов» в Россию, опубликовать документы об этих сделках и наказать виновных в заключении незаконных соглашений.

С 2019 по 2022 год в Россию планируется отправить 12 тыс. тонн (это более 1 тыс. контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов». По данным властей земли Северный Рейн-Вестфалия, с мая по октябрь текущего года из Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК) в городе Новоуральск Свердловской области было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), это около 3,6 тыс. тонн урановых «хвостов».

«Гринпис» отмечает, что в России уже накоплено около 1 млн тонн урановых «хвостов», которые не только радиоактивны, но и токсичны. Планов по использованию такого количества отходов нет, а практика контрактов до 2009 года демонстрирует, что вторичные отходы после дообогащения урановых «хвостов» из-за рубежа оставались в России. В Федеральном законе «Об использовании атомной энергии» говорится, что радиоактивными отходами считаются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается. Их ввоз в РФ для хранения, переработки или захоронения запрещен.

Пресс-служба УЭХК сообщила Znak.com, что само предприятие не имеет никакого отношения к утилизации радиоактивных отходов. По их словам, ввоз таких отходов невозможен, а дальнейшие вопросы по этой теме представитель предприятия переадресовал в ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НОРАО). Директор новоуральского филиала НОРАО Вячеслав Александров высказал удивление по поводу информации «Гринписа» и заявил, что ввоз ядерных отходов с территории иностранных государств на территорию России запрещен.

«Речь идет о так называемом отвальном гексафториде урана.— рассказал Znak.com эксперт "Гринписа России" Рашид Алимов.— Формально в Россию, соблюдая законодательство, его ввозят не как радиоактивные отходы, а как материал на дообогащение. Наше мнение состоит в том, что это далеко не услуга по дообогащению. Что-то там, конечно, дообогащается и действительно возвращается назад в Германию. Но около 90% массы "хвостов", которые ввезли оттуда изначально, никакой вторичной переработке уже не поддается и после дообогащения остается в России, в данном случае в Новоуральске».

Также господин Алимов предоставил изданию несколько снимков с поездами, которые перевозят контейнеры с радиоактивными веществами. Контейнеры установлены на открытых грузовых платформах и ничем на прикрыты. Кроме того, эксперт «Гринписа России» предоставил снимок со спутников сервиса Google.Maps, на котором видно, как схожие по виду контейнеры складированы многими десятками штук в северной части Новоуральска.

В 2004 году общественная организация «Экозащита!» развернула кампанию против фактического импорта радиоактивных отходов в Россию. Инициатива «Экозащиты!» нашла поддержку у других экологических организаций в России и Германии. В 2009 году Urenco и «Росатом» отказались от дальнейшего импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии, при этом российская корпорация пообещала не заключать подобные контракты. В 2014 году «Экозащита!» была внесена в реестр «иностранных агентов», а ее руководитель Александра Королева в 2019 году покинула Россию в связи с уголовным преследованием и попросила политического убежища в Германии.

Руководитель «Экозащиты!» рассказала об эмиграции в интервью “Ъ”.